Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı. .

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.



İŞTE SARI KIRMIZILILAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA



Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.



Üyelerimize duyurulur.



Saygılarımızla,



Galatasaray Spor Kulübü Derneği



Yönetim Kurulu



Gündem



1. Açılış,



2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,



3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,



4. Seçimler;



a. Kulüp Başkanı



b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri



c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri



d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri



e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri



5. Kapanış



