  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,26 - 16,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı. .

Ekleme: 28.03.2022 - 18:57 Güncelleme: 28.03.2022 - 18:59 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

İŞTE SARI KIRMIZILILAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Avrupa'ya doğalgaz resti: Bedavaya sevk etmeyeceğiz
Barış masası İstanbul'da! Toplantının yeri ve saati belli oldu!
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü daha yanmasın! CHP'li İBB toplu ulaşımdaki büyük başarısızlığını katlayarak büyütüyor
Rusya Ukrayna savaşında son dakika: İrpin yeniden Ukrayna kontrolünde
Bir TikTok rezaleti daha! Öğretmeninin başına poşet geçirdi!
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı
CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!
Zelenskiy'den Putin taleplerine yeşil ışık: Anlaşmaya hazırız
Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'
Tekneyi makam aracı yapmıştı! İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi: 'İstanbul nimet nimet'
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!
Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
Hollandalı enerji uzmanından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye olmadan gerçekçi olmaz! Jeo-Stratejik öneminiz büyük...
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı
Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Haftalık vaka haritası açıklandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere açıklaması!
Merakla bekleniyor! Eylül-Kasım arasında...

Merakla bekleniyor! Eylül-Kasım arasında...

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

Asgari ücrete ikinci zam için Erdoğan açık kapı bıraktı!

Asgari ücrete ikinci zam için Erdoğan açık kapı bıraktı!

Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı! Eğer bu kelimeler geçiyorsa...

Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı! Eğer bu kelimeler geçiyorsa...

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…