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Dursun Özbek Fatih Terim'i getirme sözü verdi!

Galatasaray'da yapılacak seçimlerde aday olması beklenen Dursun Özbek, eski teknik direktör Fatih Terim'i yeniden göreve getirmeyi düşünüyor.

Ekleme: 28.03.2022 - 14:13 Güncelleme: 28.03.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da saatler süren tarihi genel kurul sonrası Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi.

Bunun sonucunda 1 ay içerisinde seçime gitmek zorunda olan sarı-kırmızılı camiada başkan adayları şekillenmeye başladı. Metin Öztürk adaylığını resmen ilan ederken, 4 ismin de başkan adayı olması bekleniyor.

Fanatik'in derlediği habere göre; Galatasaray'da taraftarlar, Fatih Terim'in takımın başına geri dönmesini istiyor. Yeni gelecek yönetimin bu konudaki kararının ne olacağı merakla beklenirken, deneyimli hocayla çalışmaya sıcak bakan isim var.

DURSUN ÖZBEK'İN VAADİ FATİH TERİM
Galatasaray'da daha önce de Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek, olası başkan adayları arasında Terim ile çalışmaya en yakın adaylardan biri. Dursun Özbek'in, Galatasaray Başkanı seçilmesi durumunda Fatih Terim'i göreve getirmesi oldukça yüksek ihtimal.

Özbek'in, başkan adayı olması durumunda deneyimli hocayı seçim vaadi olarak kullanacağı da gelen haberler arasında.
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