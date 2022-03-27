Fenerbahçe'de Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceğinin ne olacağı merak konusu. Yıldız futbolcunun, Sarı-lacivertli kulüple yol ayrımına geldiği ve yeni adresinin bile planlandığı ortaya çıktı. İşte Mesut Özil'in gideceği iddia edilen takım...

Fenerbahçe'de alınan sürpriz bir kararla takımın yıldız futbolcularından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Türk asıllı Alman yıldız, bundan sonraki kariyerinde ne yapacağı büyük bir merak konusu.



Yıldız futbolcunun, Sarı-lacivertli kulüple anlaşmalı bir şekilde yol ayrımına geldiği ve yeni adresinin bile planlandığı ortaya çıktı.



KADRO DIŞI KARARI!



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan kadro dışı açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." ifadelerine yer verildi.



33 yaşındaki yıldız futbolcu, kadro dışı kararının ardından Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağının olduğu bir fotoğrafla "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımını yaptı.



Mesut Özil, geçen sezonun devre arasında sorunlu bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığı Arsenal'dan Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.



"FENERBAHÇE İÇİN RÜYA, BENİM İÇİN HAYALDİ"



Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk basın toplantısında, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullanmıştı.



TOPLAMDA 25 MAÇ KAÇIRDI!



Yıldız oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı. Mesut, ilk sezonunda sakatlık ve antrenman sakatlığı nedeniyle 11 maçta forma giymedi.



Sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil, bu sezon ise 16 maçta formasından uzak kaldı.



BU SEZON 9 GOL ATTI!



Mesut, bu sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncularından biri olurken Sarı-lacivertli formayla 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.



33 yaşındaki yıldız oyuncu, 1.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla oynadığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.



DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR!



Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe adına derbilerde öne çıkan isim oldu. Deneyimli oyuncu, Galatasaray deplasmanında takımının ilk golünü atarken, Kadıköy'deki Beşiktaş maçında da fileleri sarsmayı başardı.



TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!



YeniŞafak Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüşmelere başladı.



YOLLAR AYRILACAK!



Mesut Özil ile yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun menajeri Erkut Söğüt'ü kulübe çağırdı.



Yönetim, Mesut Özil ve menajeriyle görüşerek, sözleşme fesih konusunda görüşmede bulunacak. Deneyimli oyuncunun planı ise Inter Miami formasıyla MLS'in yolunu tutmak.



