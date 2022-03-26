Tahkim Kurulu'ndan 13 hakem kararı! MHK'nın kararı bozuldu

TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. Böylelikle Tahkim Kurulu, 13 hakemin görevden alınma kararını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarına olumlu yanıt verdi ve kararı bozdu.



MHK, 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı.



Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. 10'u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı. Tahkim Kurulu, 13 hakemin görevden alınma kararını kaldırdı.