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Galatasaray genel kurulunda güldüren Dursun Özbek sözleri: Ben yaşıyorum yahu

Galatasaray Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında Cahit Göncü, Mustafa Cengiz'e rahmet dilerken araya Dursun Özbek'i de katınca ortaya güldüren diyalog çıktı.

Ekleme: 26.03.2022 - 22:41 Güncelleme: 26.03.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda üyeler kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunurken zaman zaman tansiyon yükseldi.

DURSUN ÖZBEK'E DE RAHMET DİLEDİ
Galatasaray'da toplantıya katılan üye Cahit Göncü'nün sözleri gerilimi bir nebze de olsa düşürdü. Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması damga vurdu. Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, 'Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum.' dedi.

'BEN YAŞIYORUM YAHU'
Bunun üzerine Dursun Özbek, 'Ben yaşıyorum yahu!' diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, 'Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı' ifadelerini kullandı.
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