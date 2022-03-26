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Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurul! Cimbom'un borcu açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde toplandı. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Fatih Terim'in mali genel kurulu katılıp katılmayacağı merak edilirken A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan yorumcu Nevzar Dindar, "Hoca, dün gece genel kurula katılmaktan vazgeçti" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Ekleme: 26.03.2022 - 16:02 Güncelleme: 26.03.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı. Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu
açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

GALATASARAY'IN BORCU AÇIKLANDI

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2
milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi. Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin
Sinan Aslan seçildi.

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