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Yusuf Yazıcı en iyi oyuncu seçildi

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

Ekleme: 25.03.2022 - 19:58 Güncelleme: 25.03.2022 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftar ve uzmanların verdiği oylarla 25 yaşındaki golcü futbolcunun şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Rus temsilcisinin Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 6 gol attı.

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