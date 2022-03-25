Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı!

Takımda kadro dışı kaldığı açıklanan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'den bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Twitter hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımı yaptı. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının sebebi ortaya çıktı. İdmanda neler yaşandı?

Takımda kadro dışı kaldığı açıklanan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'den bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Twitter hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımı yaptı.



FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİL KADRO DIŞI BIRAKILDI



Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. İki oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı bireysel sürdürecek.



İDMANDA GERGİNLİK YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Watford'dan devre arasında takıma geri çağırılan Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı. Takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı.



İSMAİL KARTAL'A YAPILAN SİTEM İPLERİ GERDİ



Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.



OZAN TUFAN DA İSYAN ETTİ



Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.



Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.



Öte yandan Ozan Tufan, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 182 maçta 21 gol atarken, 24 de asist yaptı.