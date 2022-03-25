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Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

2022 Dünya Kupası Play-off turu yarı finalinde Portekiz, sahasında A Milli Takımımızı 3-1 yenerek Play-off finaline yükseldi ve İtalya'yı tek golle geçen Kuzey Makedonya'nın rakibi oldu. Karşılaşmaların ardından İtalya zaferini kutlayan Kuzey Makedonya, Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu.

Ekleme: 25.03.2022 - 22:04 Güncelleme: 25.03.2022 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
2022 Dünya Kupası Play-off turu yarı finalinde Portekiz, sahasında A Milli Takımımızı 3-1 yenerek finalde Kuzey Makedonya'nın rakibi oldu. Ev sahibi takıma turu getiren golleri Otavio, Diogo Jota ve oyuna sonradan giren Matheus Nunes kaydetti.

Milli takımın tek golünü ise Burak Yılmaz atarken 36 yaşındaki yıldız golcü, maçın son anlarında bir de penaltı kaçırdı.

Burak Yılmaz, Portekiz mağlubiyetinin ardından milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

KUZEY MAKEDONYA VE PORTEKİZ KOZLARINI PAYLAŞACAK!

Milli takımın Dünya Kupası umutlarını bitiren Portekiz, Play-off finalinde Dünya Kupası bileti için İtalya'yı saf dışı bırakan Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Kuzey Makedonya ise mütevazı kadrosuyla deplasmanda son Avrupa şampiyonu İtalya'yı tek golle devirerek Play-off finaline kaldı.

EURO 2020'de ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na katılan Makedonlar'a İtalya karşısında galibiyeti getiren golü 90+3'te Aleksandar Trajkovski kaydetti.

Kuzey Makedonya yenilgisiyle büyük bir şok geçiren İyalyanlar, 2018 Rusya'dan sonra üste üste 2. kez bir Dünya Kupası'nı kaçırdı.

"MAKEDON FUTBOLUNDA TARİH YAZDILAR"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, tarihi İtalya zaferinin ardından sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, Portekiz ve Cristiano Ronaldo'ya gözdağı verdi.

Stevo Pendarovski, "Bizim futbol kahramanlarımız, Makedon futbolunda tarih yazdılar." ifadesini kullandı.

"Şimdi bizim zamanımız" etiketiyle yaptığı paylaşımda Pendarovski, "Güçlü rakibe karşı bizim Makedon futbol milli takımımızın gösterdiği zafer, fedakarlık, cesaret ve mücadele için tebrikler."

"Katar'a bir adım daha yaklaştık. Bize yaşattığınız bu mutluluk için size minnettarız." şeklinde konuştu.

"CRİSTİANO SIRADA SEN VARSIN"

Ayrıca Pendarovski, Twitter hesabından Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Cristiano hazırlan, sırada sen varsın." ifadesini kullandı.

"SİZ GERÇEK KAHRAMANLARSINIZ"

Öte yandan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bravo çocuklar, bravo. Siz gerçek kahramanlarsınız. Bu akşam mücadele, istek ve kararlılığın ne olduğunu gösterdiniz." değerlendirmesine yer verdi.

Bunun, büyük çaba ve çalışma ile milli formaya duyulan sevginin sonucu olan inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Kovaçevski, "Teknik direktör (Blagoja) Milevski ve tüm ekibi tebrik ediyorum. Bu geceyi hiçbir zaman unutmayacağız. Sizlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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