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Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile 1,5+1 yıllık opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransız hoca için imza töreni düzenlendi. Törende Başkan Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael yaptığı açıklamalarda "Bir gün değil her gün Beşiktaş" ifadesini kullandı.

Ekleme: 25.03.2022 - 16:23 Güncelleme: 25.03.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta beklenen resmi açıklama geldi ve teknik direktör Valerien Ismael ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Fransız hoca dün İstanbul'a gelmişti. Düzenlenen imza töreninde Başkan Çebi ve Valerien Ismale açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan KAP açıklaması: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GELDİM"

Valerien Ismael: "Her şeyden önce bana gösterilen güven ve inanç için teşekkür ediyorum. Bu beni çok etkiledi. Kalbim gerçekten gururla dolu. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim. Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok yüksek bir kulüp ve burada olmak gurur verici"

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN BEŞİKTAŞ"

"Biz siyahla beyazı bugünden itibaren kanımızda hissetmeye başlıyoruz. Bir gün değil her gün Beşiktaş. Beşiktaş'ın çok ateşli, tutkulu taraftarı var. Daha buluşmadık ama ilk günden itibaren sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle 24 saat çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz"

"SİMEONE VE CONTE İLHAM ALDIĞIM HOCALAR"

"Her hoca kariyerine başlarken belli hocalardan etkilenir. Simeone ve Conte benim ilham aldığım hocalar. Birlikte oynamak, birlikte olmayı, takım olmayı oldukça önemsiyorum. Trabzonspor maçına 10 gün süremiz var, burada elbette düşüncelerimizi paylaşamam"

"OYUN FELSEFEM TAMAMEN YÜKSEK TEMPOYA DAYALI"

"Oyun felsefem, tamamen yüksek tempoya dayalı. Çok yüksek bir enerji gerekiyor. Bu enerjiyi özellikle iç sahada taraftara da hissettirmeniz gerekiyor. İşin fiziksel tarafına çok yoğun bir şekilde çalışmalısınız."

"SİSTEMİM 3-4-3"

"Ben takımlarımı 3-4-3 sisteminde oynatıyorum. Artık bu sistemde uzmanlaştığımı düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı kenarda maçı kazanmak için her şeyini veren bir teknik direktör görecekler."

Valerien Ismael, futbolculuk kariyerinde hiçbir ülkenin formasını giyemedi. Ülkesinden bir türlü çağrı gelmeyince 2005 senesinde Almanya adına forma giymek istediğini ifade etti. Fakat bu isteği dönemin teknik direktörü Jürgen Klinsmann tarafından "Almanya ile birinci dereceden bir bağı bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMALAR

"Hocamız bundan sonra Beşiktaş'a vereceği katkılar için İstanbul'a geldi anlaşmayı yaptık. Geçen sene en zor zamanlarda pandemi döneminde 2-3 kupa kazandık."

"ÖZELLİKLE ÖNDER KARAVELİ HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu plan ve proje Sergen hocamla, Önder hocamla ve şimdi de Ismael hocamla devam edecek. Bu bir bayrak yarışı. Özellikle Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi Sergen hocamdan sonra takımı sırtladı. Ancak kendisi nedenini bilmediğimiz şekilde yıpranarak Beşiktaş'ın iyiliği için göreve devam etmek."

"KARAVELİ HOCAMIZ BİZİMLE DEVAM EDECEKTİR"

"Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir."

"Yeni teknik direktörümüz ciddi çalışma ürünüdür. Bu çalışmada görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz doğru bir karar aldı ve Valerien Ismael hocamızla görüşmelere başladık."

"TARAFTAR, TERMİNATÖR DİYORSA, HOCA DA KABUL EDERSE..."

"Beşiktaş taraftar hocasını severse, ona yakışan ismi bulur. Taraftar, Terminatör diyorsa, hoca da kabul ederse sorun yok."

Ceyhun Kazancı: "Daha önce burada basın toplantısı düzenlediğimizde bir projeden bahsettik. Bir takım hocalarla görüşmeler oldu ve bu hocaları en detaylı şekilde en kapsamlı şekilde araştırıp yönetim kuruluna sunduk."

VALERIEN ISMAEL'İN KARİYERİ

Valerien Ismael, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.

2 AY İÇİN 300 BİN EURO ALACAK

Fransız teknik adam, kalan 8 maçın dışında 1+1 yıllık kontrata imza attı. Bu sezonun kalan 2 ayı için yardımcılarıyla birlikte 300 bin Euro alacak. Gelecek sezon ise 1.2 milyon Euro senelik ücret kazanacak.

PASCAL NOUMA'DAN VALERİEN ISMAEL PAYLAŞIMI

1998-2000 yılları arasında Lens'te Valerien İsmael ile birlikte forma giyen eski Beşiktaşlı Pascal Nouma'dan paylaşım gelmişti. Nouma paylaşımında "Beşiktaş'a hoş geldin kardeşim" ifadesini kullandı.

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