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Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul'a indi. 46 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki günlerde Siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ekleme: 25.03.2022 - 00:12 Güncelleme: 25.03.2022 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam Valerien Ismael, İstanbul'a geldi. 46 yaşındaki teknik direktör, önümüzdeki günlerde Siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Önder Karaveli ise Fransız hocanın teknik ekibinde yer alması bekleniyor.

Öte yandan Valerien Ismael İstanbul'a iki yardımcısıyla geldi. Yardımcı antrenör Adam Murray ve Spor Bilimi Koçu Jonny Northeast hemen iş başı yapacak. Video analisti ve atletik performans antrenörü Jack Riley ise ekibe sezon sonunda dahil olacak.

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