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Portekiz - Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız, deplasmanda Portekiz'e konuk oluyor.

Ekleme: 24.03.2022 - 09:21 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak bu turu kazanan ekip, İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası bileti almak için son karşılaşmasına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Caner, Çağlar, Merih, Zeki, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Burak

Portekiz: Rui Patricio, Mendes, Fonte, Danilo, Cedric, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Jota, Silva, Cristiano Ronaldo

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci tamamlayarak play-offlara katılma hakkı elde etti.

Bizim Çocuklar, play-off turunun ilk ayağında Portekiz ile eşleşti.

Milliler, tek maçlı sistemde Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya (Rusya men edildi) maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Portekiz - Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu!
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