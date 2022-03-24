Portekiz - Türkiye CANLI SKOR

Dünya Kupası'na gitmek isteyen A Millilerimiz, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Altın jenerasyonunu yakalayan millilerimiz 2002'den sonra Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ediyor. Kritik karşılaşma öncesi Portekiz'de koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe kadrodan çıkartıldı. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. .

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geliyor.



Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.



Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalıyor. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer oldu.



Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak bu turu kazanan ekip, İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası bileti almak için son karşılaşmasına çıkacak.



İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo



Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak