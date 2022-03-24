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Dünya Kupası yolunda dev maç! Portekiz karşısında A Milli Takım’ın 11’i belli oldu…

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri Play-off turu maçında Avrupa’nın önemli takımlarından birisi olan Portekiz ile karşılaşacak. Saat 22.45’te başlayacak olan karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

Ekleme: 24.03.2022 - 21:30 Güncelleme: 24.03.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir maça çıkıyor. Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak milliler, zorlu maçta galibiyet arayacak.

Portekiz'in Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Patricio, Dalot, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Otavio, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak
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