Cahit Özkan açıkladı! Yeni spor yasası...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni spor yasası teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk edileceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni spor yasası teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk edileceğini açıkladı.



İşte Cahit Özkan'ın yaptığı açıklama:



Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk ediyoruz. Kulüpleri borç yükünden kurtarmak ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüplerinin daha şeffaf bir bütçeyle yönetilebilir olması için çalışmalarımızı hızlandırdık.