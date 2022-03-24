A Milli Takım, Portekiz deplasmanında!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Katar'da düzenlenecek olan dev turnuvaya katılım için ilk engeli aşmak isteyen ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası biletini alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eleme gruplarını ikinci olarak bitirerek play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak.



Pazar gününden itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayan Milliler, pazartesi günü Porto'ya giderek çalışmalarına Sao Miguel Stadyumu'nda başladı. A Milli Takım'da pazartesi günü hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. İki futbolcunun basına kapalı yapılan antrenmanda ise takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. A Milli Takım, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.



A MİLLLİ TAKIM, PORTEKİZ MAÇINA HAZIR!



Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmek için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı finalde yarın deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.



TSİ 22.45'te oynanacak olan karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda yapan ay-yıldızlılar, çalışma öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Teknik ekip, futbolcular ve personellerin yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından idman başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un isteği doğrultusunda saha sulanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.



Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da takip etti. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından, tribünlere yerleştirilen Portekiz bayrakları da dikkatlerden kaçmadı.



İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen idmanda pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Portekiz maçının taktiği üzerinde durdu.



OLASI FİNAL MAÇI KONYA'DA!

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek. Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki durumda da karşılaşma 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.



PORTEKİZ İLE 9. RANDEVU



A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel maçta rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. A Milli Takım'ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



PORTEKİZ'DE 3 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI



Portekiz'de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karodan çıkartıldı. Bu oyuncular yerine Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo kadroya dahil edildi.



MUHTEMEL 11



A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor.



İşte ay-yıldızlıların Portekiz maçı muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.



PORTEKİZ'DE ÜST DÜZEY GÜVENLİK



Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde yarın deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, son hazırlığını bugün TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman ve basın toplantıları öncesinde Portekiz Emniyeti stadyumda geniş güvenlik önlemleri aldı.



Portekiz ile yarın TSİ 22.45'te Porto'da bulunan Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, maçın hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesinde Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, Portekiz Emniyeti'nin statta aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti.



Polis köpeğiyle basın toplantı odasına gelen sorumlular, burada bomba taraması yaptı. A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde de 24 saat boyunca polis ekipleri bekliyor.



DEV MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK STAT: DRAGAO!



Portekiz ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında yarın Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Ejderha anlamına gelen stadın inşaası 2001 yılında başladı. 2003 yılında tamamlanan stat 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2004) için inşaa edildi. 98 milyon avroya mal olan Dragao Stadı, 50 bin kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük üçüncü stadı. Stadın ilk maçı 2003 yılında Porto ile Barcelona arasında oynandı. Bu karşılaşma aynı zamanda Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona formasını ilk kez giydiği karşılaşma oldu. Porto'nun 2-0 kazandığı mücadelenin bir golü eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'dan geldi. Porto'nun diğer golüne ise Derlei imza attı.



EURO 2004'ÜN AÇILIŞINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI



Stadın ilk resmi maçı ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da açılış karşılaşması olan Portekiz-Yunanistan mücadelesiyle oldu. Yunanistan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Portekiz'in bu stattaki ilk golü Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekiz, bu yenilginin ardından Dragao Stadı'nda oynadığı 10 maçı kaybetmedi.



Portekizliler kuzeyde bulunan Porto şehrindeki coşkulu taraftarlarına güvendiklerini söylüyor. Türkiye maçında baskıyı arttırmak için bu mücadelenin Dragao Stadı'na alma kararı verildi. Yalnızca futbol maçları değil, konserler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan stat, şehir merkezine de yalnızca 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



BİLETLER TÜKENDİ



Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. Portekizliler de maç öncesinde stattaki hazırlıklarını sürdürdü. Stattaki tüm koltuklara Portekiz bayrakları maçtan bir gün önce bırakıldı.