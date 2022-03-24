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A Milli Takım'da Portekiz'e karşı forma giyemeyecek isimler belli oldu!

A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçın 23 kişilik kadrosu belli oldu. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün liste dışında kaldı.

Ekleme: 24.03.2022 - 14:58 Güncelleme: 24.03.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı kadrosunu belirledi.

UEFA'ya bildirilen listede 4 oyuncu dışarıda kaldı.

23 kişilik Portekiz maçı kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.

Dragao Stadyumu’nda bugün oynanacak kritik mücadele 22.45’te başlayacak.
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