A Milli Takım'da Portekiz'e karşı forma giyemeyecek isimler belli oldu!
A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçın 23 kişilik kadrosu belli oldu. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün liste dışında kaldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı kadrosunu belirledi.
UEFA'ya bildirilen listede 4 oyuncu dışarıda kaldı.
23 kişilik Portekiz maçı kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.
Dragao Stadyumu’nda bugün oynanacak kritik mücadele 22.45’te başlayacak.
UEFA'ya bildirilen listede 4 oyuncu dışarıda kaldı.
23 kişilik Portekiz maçı kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.
Dragao Stadyumu’nda bugün oynanacak kritik mücadele 22.45’te başlayacak.