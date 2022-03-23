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Portekiz - Türkiye maçı öncesi mesaj!

A Milli Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası play-off maçında Avrupa'nın önemli takımlarından birisi olan Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Perşembe akşamı oynanacak zorlu mücadele öncesi Fatih Terim, Portekiz maçına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Portekiz basınına konuşan Fatih Terim, Türkiye'nin çok zorlu bir görevi olduğunu belirtti.

Ekleme: 23.03.2022 - 18:33 Güncelleme: 23.03.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçı öncesinde konuştu. Eşleşmeyi yorumlayan Terim, Türkiye'nin çok zorlu bir görevi olduğunu belirtti.

Fatih Terim'in Portekiz basınına yaptığı açıklamalar şöyle:

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk."

"EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var."

"KENDİLERİNİ İSPATLAMAYI HAK EDİYORLAR"

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar. Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum."

"Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!"

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