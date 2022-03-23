  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaraylı Erick Pulgar, Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Ekleme: 23.03.2022 - 12:13 Güncelleme: 23.03.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Milli takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.

Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.
Meral Akşener'in son tiyatrosu 'aç çiftçiler' sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et açıklaması!
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
İkiyüzlü Batı! Siyahi Müslüman öğrencinin dövülmesini seyredenler, saldırgan beyaz kız dövülünce tepki gösterdi!
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuşacak!
Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu!
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Alaattin Çakıcı’nın temyiz başvurusunda son dakika gelişmesi! Yargıtay 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var
Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu iki kardeşin şans vurgunu yakalanmaları çok komik
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na tepki: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', bunlar altı ayda dağılır
Bakan duyurdu! Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı!
10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Para ödülünü duyunca saf değiştirdi! Tankıyla birlikte teslim oldu

Para ödülünü duyunca saf değiştirdi! Tankıyla birlikte teslim oldu

Yerli otomobil TOGG'da testler tamam!

Yerli otomobil TOGG'da testler tamam!

Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı

Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!