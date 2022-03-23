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Berlin Zafer Takı'na Trabzonspor bayrağı asıldı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takı'na, Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'un bayrağı asıldı.

Ekleme: 23.03.2022 - 09:52 Güncelleme: 23.03.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala lider Trabzonspor ile en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 15 puan fark var.

Yılllar sonra şampiyonluğa bu kadar net bir başarı ile yakın olan bordo-mavili takıma gönül veren futbolseverler, şimdiden takımlarının başarısını yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

YİNE "BİZE HER YER TRABZON" DEDİLER
Bordo-mavili takıma gönül veren futbolseverlerin "Bize her yer Trabzon" sloganı ile şampiyonluk sevincini şimdiden yaşattıkları bir kare, bu kez Almanya'dan geldi.

BERLİN ZAFER TAKI'NA TRABZONSPOR BAYRAĞI ASTILAR
Anadolu Ajansı editörü Hasan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takı'na çıkan Trabzonspor taraftarlarının, takımlarının bayrağını astığı görüldü.
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