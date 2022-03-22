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Avrupa'da büyük başarı! CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı Dynavit

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Ekleme: 22.03.2022 - 22:15 Güncelleme: 22.03.2022 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı rövanş maçında Scharrena Stuttgart Salonu'nda Stuttgart ile karşılaştı. Turuncu-Beyazlılar, ilk seti 18-25, ikinci seti 21-25 kazandı ve şampiyonluğu garantiledi.

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Avrupa'da büyük başarı! CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı Dynavit
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