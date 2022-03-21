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Portekiz'e Türkiye maçı öncesi şok! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda rakibimiz Portekiz olmuştu. Perşembe günü deplasmanda oynayacağımız maç öncesi rakibimizde flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncu Ruben Neves sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkartıldı. Neves, Türkiye maçında sahada olamayacak...

Ekleme: 21.03.2022 - 21:45 Güncelleme: 21.03.2022 - 21:47 / Editör: Ozge Selin
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçı öncesi Portekiz'de şok yaşandı. Perşembe günü A Milli Futbol takımımızı konuk edecek Portekiz, yıldız oyuncusunu sakatlığa kurban verdi...

YILDIZ OYUNCU MAÇTA YOK!

Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Ev sahibi ülkede karşılaşma öncesinde Ruben Neves sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Neves'in yerine kadroya Porto'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Vitinha dahil edildi.

PEPE DE KADRODAN ÇIKARTILDI!

Portekiz'de savunma oyuncusu Pepe, koronavirüse yakalandı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli savunmacı kadrodan çıkarılırken, yerine Lille'de forma giyen Tiago Djalo dahil edildi.

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