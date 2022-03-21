El Clasico'da farklı galibiyet! Barcelona, Real Madrid'i deplasmanında şov yaptı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico maçında Barcelona, deplasmanda lider Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek üst üst 5. galibiyetini aldı. Dev maçta baştan sona kadar üstün oynayan Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Pierre Aubameyang (2), Ronald Araujo ve Ferran Torres kaydetti.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico maçında lider Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Dev maçta baştan sona kadar üstün oynayan konuk Barcelona, ezeli rakibi karşısında 4-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.



Katalan ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 29' ve 51'de Pierre Aubameyang, 38'de Ronald Araujo ve 47'de Ferran Torres kaydetti.



Barcelona attığı 4 golün yanı sıra girdiği birçok gol pozisyonundan da yararlanamazken güçlü rakibine karşı tarihi fark atma şansını da kaçırdı. Barcelona'nın farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla kaleci Thibaut Courtois önledi.



Bu sonuçla İspanya La Liga'da üst üste 5. galibiyetini alan Barcelona 54 puana yükseldi. Ligde 8 maç sonra puan kaybeden Real Madrid ise 66 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.



Teknik direktörlük kariyerinin ilk El Clasico'sunda Kral Kupası'nda uzatmalarda Real Madrid'e 3-2 kaybeden Xavi, bu kez kazanmayı başardı.



42 yaşındaki genç teknik adam, Real Madrid karşısında çıktığı 2. El Clasico maçında sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı.



Xavi, Ronald Koeman'ın ardından Barcelona'nın başında İspanya La Liga'da çıktığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet (Real Betis) aldı.



Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema sakatlığından dolayı bu maçta forma giymezken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler tarihi yenilgiyi önleyemedi.



Bernabeu'da 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyetini alan Barcelona, son olarak 21 Kasım 2015'te oynanan lig maçında Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.



Sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı.



El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.



İspanya La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.



Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.



Real Madrid La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.



İspanya La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı.