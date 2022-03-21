David Beckham 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora devretti

İngiliz futbolcu David Beckham, Ukrayna'daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çekebilmek için 71 milyon takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya verdi. Doktor Kondratova, hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26. gününde devam ediyor.





Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham, savaşa dikkat çekebilmek için harekete geçti.





Beckham, 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir hastanede çalışan doktora bıraktı.





MESAJ YAYINLADI



David Beckham instagram hesabında yayınladığı mesajında, "Sosyal medya hesabımı Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Perinatal Hastanesi'nin Müdürü Irina'ya veriyorum. Irina oradaki hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Orada zor durumda olan yeni doğanlara solunum cihazı makinesi bağışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hikayelerimde Irina ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMA KOŞULLARINI PAYLAŞTI



Beckham'ın Instagram hesabında paylaşım yapan Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı.





Kondratova, hastanedeki görüntüleri Beckham'ın Instagram sayfasındaki hikayeler bölümünde yayınladı.





'KORKUNÇ 3 SAAT'



Kandrontova, “Savaşın ilk gününde hamile kadınlar ve anneler bodrum katına tahliye edildi. Birlikte korkunç bir 3 saat geçirdik. Ne yazık ki, yoğun bakımdaki bebekleri hayat kurtaran ekipmanlara ihtiyaç duydukları için bodrum katına alamıyoruz. İlk günler en zoruydu. Bombalama ve protestolarla nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık. Bu benim işim ve 24 saat boyunca devam ediyor. Her gün buradayım” ifadelerini kullandı.





'PES ETMEYECEĞİZ'



UNICEF’in yıllardır Ukrayna'ya tıbbi malzeme ve oksijen jeneratörleri sağladığına değinen Kondratova, “Ukrayna’da bodruma sığınan çocuklara oksijen sağlamaya yardımcı oldu. Muhtemelen hayatımızı riske atıyoruz ama işimizi seviyoruz. Buradaki doktorlar ve hemşireler endişeli ama hiçbirimiz pes etmeyeceğiz" dedi.