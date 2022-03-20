Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Hat-trick yaptı

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rubin Kazan karşısında 3 gol birden atarak takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-1 kazandı.



CSKA Moskova'nın Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, mücadelede hat-trick yaparak yıldızlaştı.



CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, gol sayısını 6'ya yükseltti.



"Umarım kafayla atarım" demişti





Yusuf Yazıcı'nın mücadelede kafayla gol atması, Yeni Şafak yazarı Erdal Hoş ile girdiği diyaloğu hatırlattı.



Erdal Hoş, "Yusuf kafa golü görmüyoruz" demiş ve yıldız futbolcu da, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın" karşılığını vermişti.