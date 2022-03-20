Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Konyaspor maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Sarı-lacivertli takımda cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.



İLK 11'LER BELLİ OLDU!



FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.



KONYASPOR: Sehic, Adil, Bytyqi, Guilherme, Soner, Cikalleshi, Amir, Endri, Musa, Skubic, Amilton.