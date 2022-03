Kanarya 88'de 3 puanı aldı! Fenerbahçe evinde Konyaspor'a şans tanımadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ikincilik mücadelesi veren iki takımın maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 88'de Dimitris Pelkas'ın golüyle 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin diğer golünü 66'da Kim Min Jae atarken Konyaspor'un tek golünü ise Zymer Bytyqi kaydetti. Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, 53 puana yükseldi. 2 maç sonra puan kaybeden Konyaspor ise 55 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.



GOL! 35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



GOL! 88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son maça göre tek değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.



Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve henüz hazır olmayan Enner Valencia kadroya dahil edilmedi. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jose Sosa da teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda müsabakanın 21 kişilik kadrosuna alınmadı.



GUSTAVO VE NOVAK 9 MAÇ SONRA KADRODA!



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra müsabaka kadrosuna dahil edildi. Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı.