Fenerbahçe - Konyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.



Fenerbahçe’nin stadında saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor.