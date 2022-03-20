Dimitris Pelkas, Valbuena'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ettiği maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 geride bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıda Kim ve Pelkas'ın attığı gollerle 3 puana uzanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Kim ve Pelkas'ın attığı gollerle 3 puana ulaşmayı başardı.
Oyuna ikinci yarının başında Mesut Özil'in yerine giren Pelkas, 88. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.
NTV Spor'un Opta'dan aktardığı verilere göre Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Oyuna ikinci yarının başında Mesut Özil'in yerine giren Pelkas, 88. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.
NTV Spor'un Opta'dan aktardığı verilere göre Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu oldu.