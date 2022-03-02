Volkan Demirel için flaş iddia!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Kupada günün ilk maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Maç sonu röportajlarında ise Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal'dan flaş bir iddia geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Kırmızı-beyazlılar yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının galibiyle eşleşecek.



Karşılaşmanın ardından ise Sivasspor tarafından Volkan Demirel için flaş bir iddia geldi.



Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, maç sonu yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in Kerem Atakan'a küfür ettiğini iddia etti.



Ziya Erdal, genç oyuncunun sevinç yaşayamadığını ve gözyaşı döktüğünü söyledi.



Ziya Erdal'ın açıklamaları şöyle:



"20 yaşındaki kardeşimiz Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından küfür ediliyor. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş."



Öte yandan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Volkan Demirel hakkında gelen iddialara yorumsuz kaldı.



"Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum, neler olduğunu göremedim. Bir şey olduysa üzücüdür ama Volkan hocanın, bir teknik direktörün öyle bir şey yapacağına inanmıyorum."



