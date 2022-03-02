  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,57 - 15,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro, Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo (21) ve Dmytro Martynenko'nun (25) hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

Ekleme: 2.03.2022 - 15:18 Güncelleme: 2.03.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro, Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinin savunma birliklerinde direniş gösteren 21 yaşındaki Karpaty Lviv oyuncusu Vitalii Sapylo'nun Kiev yakınlarındaki bir çatışmada, 25 yaşındaki FC Gostomel futbolcusu Dmytro Martynenko'nun ise evine yapılan bombalı saldırıda vefat ettikleri belirtildi.

DÜNYA SESSİZ KALMADI
Duyurunun ardından dünyanın dört bir yanından genç oyuncular için taziye mesajları yayınlandı.

TBMM'de gizli Ukrayna oturumu: Devlet sırrı sayılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Batı'nın 'Savaş mağduru ayrımı' son derece utanç verici
Josep Borrell: AB Rusya ile savaşta değil
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...
Rusya Ukrayna savaşı sonrası flaş 3. dünya savaşı çıkışı: Nükleer ve yıkıcı olur! Rusya'dan Ukrayna vurgusu...
Boş vaatler kralı Mansur Yavaş! Yine sözlerini unuttu...
CHP'li ABB 3 yıldır yenilemediği su borularının kanserojen madde yaydığını iddia etti: Ankara'ya kanserli borulardan su mu verdiniz?
Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinde son durum...
Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti! Canlı yayının bitirilmesini istedi...
Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin eve dönüşü konusunda konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu!
Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
Fransa'dan ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin
CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı
Meral Akşener: Akdeniz’de, herkes gaz arıyor bir tek biz arayamıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi
Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
Rus askerinden korkunç iddialar! 'Sakın kimseye anlatma'
Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada
HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!