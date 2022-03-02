Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo'dan açıklama! 'Ameliyata ihtiyacım yok'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, Vitor Hugo'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Tecrübeli savunmacının sezonu kapatma ihtimalinin doğduğu öğrenildi. Bu arada Vitor Hugo'dan da sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupada ilk yarı finalist oldu. Trabzonspor'un gollerini Visca ve Berat kaydetti.



TRABZONSPOR'U YIKAN SAKATLIK



Trabzonspor'da dün Vitor Hugo üzüntüsü yaşandı. Bordo-mavili takımın savunmadaki değişmez ismi olan Brezilyalı, 83. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara geldi. Daha sonra ambulansla hastaneye götürülen 30 yaşındaki stoperin çekilen MR'ında sağ dizinde kırık tespit edildi.



HUGO SEZONU KAPATTI



Kulüpten yapılan açıklamada, "Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" denildi. Oyuncunun sezonu kapattığı, kırığın bölgede meydana getirdiği hasara bağlı olarak, 4-6 ay arası forma giyemeyeceği bildirildi.





TRABZONSPOR'DAN VITOR HUGO AÇIKLAMASI!



Bordo-mavili kulübün sitesinde Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven'den yapılan açıklamada, "Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından Vitor Hugo hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



"UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"



Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.



VITOR HUGO: AMELİYATA İHTİYACIM OLMAYACAK



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vitor Hugo, "Sağ dizimdeki çapraz bağları incittiğimden çok korktum. Çok dua ettikten ve MR çektikten sonra doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi. Ameliyata ihtiyacım olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek" ifadelerini kullandı.



VİSCA ŞOV DEVAM EDİYOR



Bu arada maçın 12. dakikasında ceza sahasına girerken Djaniny ile verkaç yapıp topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Edin Visca, Trabzonspor'u taşımaya devam ediyor. Devre arasında bordomavililere katılan Boşnak yıldız, takımının son 6 maçında 6 gol atarak en verimli transfer oldu.