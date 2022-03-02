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Sadio Mane'nin seccadeli fotoğrafı gündemde! Takımı kutlama yaparken namaz kılmaya gitti...

Liverpool'un başarılı yıldızı Sadio Mane, Carabao Cup finalindeki sevincini yarıda bırakarak yatsı namazını kılmaya gitti. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi viral oldu.

Ekleme: 2.03.2022 - 15:22 Güncelleme: 2.03.2022 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Sadio Mane, dünyanın en mütevazı futbolcuları arasında olduğunu defalarca kanıtladı.

Mane, para harcamayı sevmez ve yaşayabileceği lüksle övünmez, bu yüzden Senegal'deki halkına sürekli bağış yapmayı tercih ediyor.

Memleketinde tüm vatandaşların hizmetinde olacak bir hastane inşa eden yıldız futbolcu, lüksten uzak duran sade bir hayatı tercih ediyor.

Bu yaşamını bir kez daha ispat edecek türde bir fotoğraf da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Takım arkadaşları kazanılan Carabao Cup zaferi sonrasında sevinç içerisinde kutlamalar yaparken Sadio Mane'nin, eline seccadesini alarak namaz kılmaya gittiği görülüyor.

2018'DEKİ RÖPORTAJI DA GÜNDEMDE
Bu kare Twitter'da en çok konuşulan konulardan birisi olurken, Mane'nin 2018 yılında verdiği röportaj da yeniden gündeme geldi.

“Din benim için çok önemli. Senegal'in yüzde 90'ı Müslüman'dır. Dinimin kurallarına uyuyorum. Günde 5 vakit namaz kılıyorum ve diğer kuralları da yaşamımda uyguluyorum. Bu nedenle alkole dokunmayacağım. İslam'ın kurallarına saygı duyuyorum."
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