Didier Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi mahvetti...

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında konuştu. Eski yıldız oyuncu, Sneijder hakkında övgü dolu sözler kullandı.

2013/2014 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında övgü dolu sözler kullandı.



Hollandalı oyuncunun, antrenmanlarda bile çok iyi olduğunu söyleyen Drogba, şu ifadeleri kullandı:



'Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor).



Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.



Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı.



Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi.'



Galatasaray'da 53 maça çıkan Drogba, 20 gol ve 13 asistle oynadı.



2013/2017yılları arasında Galatasaray forması giyen Sneijder, 175 maçta, 45 gol ve 44 asistle takımına katkı sağladı.