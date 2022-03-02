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Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi
Ekleme: 2.03.2022 - 22:45 Güncelleme: 2.03.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Kayserispor 6. dakika Gavranovic'in ceza alanı içinden kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti..

Beşiktaş, 43. dakikada Rosier'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

65. dakikada kontra atak fırsatı yakalayan Kayserispor Miguel Cardoso ile golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi..

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor 2-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş'ı turnuva dışına iten Yukatel Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole içeri doldurdu. Ceza sahasının hemen dışında topu göğsüne alan Gavranovic, Montero'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Teixeira'nın kafa vuruşunda top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

31'inci dakikada Rosier'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ghezzal, yerde içeri çevirdi. Batshuayi'nin vurmadığı top Teixeira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kayserispor savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

43'üncü dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kenan Karaman, ceza sahası içindeki Atiba'yı gördü. Atiba bekletmeden penaltı noktasına hareketlenen Rosier'e aktardı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

65'inci dakikada Kayserispor bir kez daha önce geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Carole, yerden içeri çevirdi. Cardoso, altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

77'nci dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına havalandırdığı topu Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Güven'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

80'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasına girerken Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Welinton'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Meler, kırmızı kart kararını iptal etti.

90+2'nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5'nci dakikada Ghezzal ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Larin, pasını Batshuayi'ye verdi. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Batshuayi'nin vuruşunda top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor 2-1'lik galibiyet sonrası yarı finale yükseldi.

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