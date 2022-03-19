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Genç oyuncu ilk resmi maçına çıkıyor! Beşiktaş'ın konuğu Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında geçen hafta derbide Galatasaray'a keybeden Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı Ersin Destanoğlu ve sakatlığı süren Miralem Pjanic maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta Ersin yokluğunda 18 yaşındaki Emre Bilgin kalede görev alacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 19.03.2022 - 19:19 Güncelleme: 19.03.2022 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi. Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

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