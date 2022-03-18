UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek finalde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekim İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeyrek final eşleşmelerinde birbirinden zor maçlar oynanacak.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City - Atletico Madrid
Villarreal - Bayern Münih
Benfica - Liverpool
Chelsea - Real Madrid
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City - Atletico Madrid
Villarreal - Bayern Münih
Benfica - Liverpool
Chelsea - Real Madrid
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.