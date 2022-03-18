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Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında ilk 18'in dışında kaldı!

Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesiyle UEFA sıralamasında 31 yıl sonra 19. sıraya düştük.

Ekleme: 18.03.2022 - 15:12 Güncelleme: 18.03.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Barcelona'ya 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi Türk futbolunu da sarstı.

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarından elenmesiyle Türkiye'nin, UEFA sıralamasında sezonu ilk 15'te bitirme şansı kalmadı.

Bu gelişme, ülke futbolunun önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarında daha az takımla temsil edilmesi anlamına geliyor. 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa kupalarında 5 yerine 4 Türk takımı boy gösterecek.

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UEFA sıralamasındaki bu düşüşün etkisi 1 yıl sonra yaşanacak. Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci bitirecek takım, Şampiyonlar Ligi yerine Konferans Ligi'ne gidecek.

Lig Şampiyonu da Devler Ligi'nde mücadele edebilmek için ön eleme oynayacak. Böylece Türkiye bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 1, Avrupa Konferans Ligi'nde 3 takımla temsil edilecek.

SON 31 YILIN EN BAŞARISIZ SIRALAMASI
Bu gerilemeye Türk kulüplerinin Avrupa'da son 31 yılın en başarısız sezonunu yaşaması neden oldu.

1990-1991 sezonunu 11 bin 665 puanla 23. sırada tamamlayan Türkiye, sonraki yıllarda 18. basamağın altına hiç düşmemişti.

Galatasaray'ın Barcelona'ya elenerek Avrupa'ya veda etmesiyle Türkiye'nin bu sezonu en iyi ihtimalle 19. sırada bitirmesi kesinleşti.
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