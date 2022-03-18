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Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

A Millî Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

Ekleme: 18.03.2022 - 19:10 Güncelleme: 18.03.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi milli takımımızın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye'nin aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır Sinan Bolat Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha ve forvetler: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

İLK KEZ DAVET EDİLDİLER

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

PORTEKİZ'İN ADAY KADROSU

Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patricio, Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonçalo Inacio, Jose Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Menteiro, Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao.
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