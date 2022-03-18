Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında ilk düdük çaldı!

Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, zorlu Rizespor deplasmanına konuk oldu. Alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Rizespor, şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor'a karşı 3 puan arıyor. Karşılaşma, kar yağışı nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı. Karadeniz derbisinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.



Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.





Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.



İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny.



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.



MAÇ 15 DAKİKA İLERİ ALINDI



Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykur Didi Stadı'nın saha zemini karla kaplandı. Hakem Volkan Bayarslan'ın incelemelerinin ardından kar örtüsünü temizleme çalışmaları başladı.



Taraftarların da katıldığı temizleme çalışmalarıyla sahanın büyük bölümü hazır hale getirildi. Az kalan kısımdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından müsabakanın 20.15'de başlayacağı statta anons edildi.