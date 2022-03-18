  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'ın kasası para doldu! İşte dev rakam

UEFA Avrupa Ligi'ne Barcelona mağlubiyetiyle son 16'da veda eden Galatasaray'ın kasası adeta para doldu. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılı ekip başarı bonusu ve yayın gelirleriyle beraber top

Ekleme: 18.03.2022 - 09:37 Güncelleme: 18.03.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarıkırmızılılar toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan,
yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3
milyon 630 bin Euro aldı.

6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630
bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya
kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.


Katsayı gelirinden 3.1 milyon Euro'luk hisse alan sarı-kırmızılılar yayın
havuzundan da ortalama 5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!
Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı
Asgari ücrete yarıyıl zammı yapılabileceği açıklandı!
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi o günleri anlattı
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı’nın izinde!
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde düşman nasıl bozguna uğratıldı? İşte tarihi zaferin hikayesi...
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Rus ordusunun ilerleyişi durdu
Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti
EPDK'dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır
138 yıllık hayal gerçek oldu! Çanakkale Köprüsü, 415 milyon euro tasarruf sağlayacak!
Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...