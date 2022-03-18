Galatasaray'ın kasası para doldu! İşte dev rakam

UEFA Avrupa Ligi'ne Barcelona mağlubiyetiyle son 16'da veda eden Galatasaray'ın kasası adeta para doldu. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılı ekip başarı bonusu ve yayın gelirleriyle beraber top

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarıkırmızılılar toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.



Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan,

yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3

milyon 630 bin Euro aldı.



6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630

bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya

kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.





Katsayı gelirinden 3.1 milyon Euro'luk hisse alan sarı-kırmızılılar yayın

havuzundan da ortalama 5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

