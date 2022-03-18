Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

Emre Mor, bir dönem Türk futbolunun en güçlü yetenekleri arasında adını sıkça duyurmuştu. Emre Mor, son yıllardaki istikrarsız çizgisiyle kariyerinde hızlı bir düşüşe geçmiş ve adını unutturmuştu. 2021-22 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan yıldız oyuncu Emre Mor, gösterdiği performansla adeta spor kariyerinde yeniden doğdu. Mor, kariyerinde bir ilki Kayserispor maçında yaşadı.

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında yetişen Emre Mor, kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer yapmıştı.



Çok erken yaşta adından söz ettiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Mor, kısa süre içerisinde kariyerinde dibi gördü..



İstikrarsız performansı ve saha dışındaki görüntüsüyle düşüşe geçen Emre Mor, adeta hafızalardan silindi.



Bu sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan genç oyuncu, yeniden doğuyor.



Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le birlikte çalışan Emre Mor, İstanbul ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.



KAYSERİSPOR'A HAT-TRICK



Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u sahasında ağırlayan Fatih Karagümrük, karşılaşmayı Emre Mor'un golleriyle kazandı.



Karagümrük'ün 3 golünü de atan Emre Mor, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.



Öte yandan Opta'nın verilerine göre; profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, 1983'ten bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu.



