Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor! Süper Lig'e dönüyor!

Fransa Ligi ekibi Lille’de şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli golcünün önümüzdeki sezon Süper Lig’e döneceği iddia edildi. Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması

bekleniyor…



BEŞİKTAŞ VE A.DEMİRSPOR'LA GÖRÜŞÜYOR

Bu sezon Fransız ekibinde istediği performansı yakalayamayan milli oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor... Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.



Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da

alevleneceği belirtildi.



7 GOL 5 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi... Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti…



Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37 yaş 148 gün) ve Paolo Maldini'nin (36 yaş 333 gün) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.