  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Yılmaz Lille'den ayrılıyor! Süper Lig'e dönüyor!

Fransa Ligi ekibi Lille’de şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli golcünün önümüzdeki sezon Süper Lig’e döneceği iddia edildi. Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Ekleme: 18.03.2022 - 16:48 Güncelleme: 18.03.2022 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması
bekleniyor…

BEŞİKTAŞ VE A.DEMİRSPOR'LA GÖRÜŞÜYOR
Bu sezon Fransız ekibinde istediği performansı yakalayamayan milli oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor... Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da
alevleneceği belirtildi.

7 GOL 5 ASİST
Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi... Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti…

Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37 yaş 148 gün) ve Paolo Maldini'nin (36 yaş 333 gün) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
18 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser...
Mühendislik harikası! İşte Çanakkale Köprüsünün tablaları arasındaki boşlukların sebebi
WSJ'dan Türkiye analizi: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın
Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!
AB'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarına övgüler...
Canlı yayında duygulu anlar! İlber Ortaylı Çanakkale zaferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
DİAYDER davasında iki İBB çalışanı hakkında savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verildi!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Valilikten açıklama geldi
Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!
Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu HDP'liler kandırdı
İlk yüz nakli yapılmıştı! Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Göreceksiniz
Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar
İstanbullular yine İETT ile sınanıyor! Otobüs arıza yaptı yolcular soğukta dışarıda kaldı...
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...