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Barcelonalı futbolcu Galatasaray maçında hakemi tehdit etti!

Galatasaraylı taraftarlarla gerginlik yaşayan Barcelonalı Jordi Alba'nın mücadelenin hakemi Orsato'yu sahayı terk etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Ekleme: 18.03.2022 - 12:46 Güncelleme: 18.03.2022 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Barcelona'yı konuk ettiği maçın son bölümünde gerginlikler yaşandı.

Mücadelenin son anlarında Galatasaraylı taraftarlarla Barcelona'nın sol beki Jordi Alba arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Taç atışını geciktiren İspanyol futbolcuya taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya yabancı cisimler attı. Bunun üzerine çılgına dönen Alba, topu sert bir şekilde sarı-kırmızılı tribünlere atarak gerilimin iyice artmasına neden oldu.

Mücadelenin İtalyan hakemi Daniele Orsato, tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle 32 yaşındaki oyuncuya sarı kartını gösterdi.

"Bir madde daha atılırsa oynamam"

İspanyol basını, Jordi Alba'nın kendisine gelen cisimler sonrası maçın hakemine, "Bir madde daha atılırsa çıkarım, oynamam" şeklinde bir tehditte bulunduğunu yazdı.

Barcelonalı futbolcu Galatasaray maçında hakemi tehdit etti!

Galatasaraylı futbolcuların tribünleri sakinleştirmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım oldu.
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