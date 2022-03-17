Milli buz patenciler dünya şampiyonasında

Türkiye Gençler Senkronize Buz Pateni Junior kategorisinde şampiyon olan Team Golden Roses Senkronize Milli takımına Avusturya’da yapılacak Dünya Gençler Senkronize Buz Pateni şampiyonasında podyuma çıkmak istiyor.

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda gençler kategorisinde birinci olan Altın Patenciler Spor Kulübü Golden Roses takımı, Avusturya'daki dünya şampiyonasında başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye Senkronize Buz Pateni Junior kategorisi şampiyonları Team Golden Roses milli takımımız 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında Avusturya Innsbruck'ta düzenlenen Dünya Gençler Senkronize Buz Pateni Şampiyonasi'na ülkemizi temsilen 20 sporcu ile katılmak üzere Innsbruck'a varmışlardır. Söz konusu Şampiyona'ya 18 ülkeden 23 takımdan toplam 460 sporcu katılmaktadır.



Takım antrenörü Özge Özkaya ile buz pateni sporcuları, İnnsbruck kentinde 16-20 Mart'ta düzenlenecek Dünya Gençler Senkronize Artistik Patinaj Şampiyonası için çalışmalarını ve hedeflerini değerlendirdi.



Buz patenci 18 yaşındaki Çağla İpek Önal, Atılım Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Türkiye şampiyonası için yoğun bir kamp programımız vardı, her gün antrenman yaptık. Genelde geç saatlerde buz üzerinde antrenman yaptık, kara antrenmanlarımız da var, çok çalıştık ve sonunda bu emeklerin karşılığını aldık." dedi.



Buz dışında karada esneme üzerine çalıştıklarını da aktaran Çağla, annesinin teşvikiyle buz patenine 4 yaşında başladığını ve 14 yıldır severek yaptığını söyledi.



Çağla, dünya şampiyonası için de "Dünyadaki en iyi takımlarla yarışacağız, bu büyük bir onur. Türkiye'yi ve bayrağımızı temsil edeceğiz, çok heyecanlıyız. Hedefimiz Türkiye adına en iyi dereceyi yapmak." diye konuştu.





