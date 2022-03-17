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İşte Süper Lig 30. haftada görev alacak hakemler...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Ekleme: 17.03.2022 - 13:00 Güncelleme: 17.03.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak
hakemler şunlar:
İşte Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri

Cuma
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Fatih Karagümrük - Kayserispor: Kadir Sağlam

Cumartesi
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Göztepe - Alanyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş - Hatayspor: Yasin Kol

Pazar
Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

İşte Süper Lig 30. haftada görev alacak hakemler...
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