Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımla sözleşmesini uzattı. Başkan Ali Koç'un övgüyle bahsettiği oyuncuların küçüklük fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Arda Güler'in fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı. Beşiktaşlı olduğu iddia edilen Arda Güler'in bu fotoğrafı dedikodulara son noktayı koydu."BU SÖZLEŞMELER BENİM İÇİN FORMALİTE"İmza töreninde konuşan Arda Güler, "Çok mutluyum. Bu zamana kadar bana desteği esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken kalbime girdi. Bu sözleşmeler benim için formalite. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah en hayırlısı olur. İyi ki Fenerbahçe" dedi.