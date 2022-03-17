Galatasaray-Barcelona maçında muhtemel 11... Galatasaray'ın tur formülü!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Barcelona karşısında zor bir sınav verecek. 0-0 biten ilk maçtaki performansı alkış alan Galatasaray'da tur formülü ve Domenec Torrent'in 11'i nasıl olacak? Barcelona maçı öncesi de açıklamalarda bulunan deneyimli hoca çarpıcı sözler ifade etti.Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray ve Torrent için flaş sözler kullanarak kendileri için kolay bir maç olmayacağını ifade etti.DÜNYANIN GÖZÜ BU MAÇTA!Galatasaray, bu akşam tarihi sınavlarından birini verecek. Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu Avrupa Ligi son 16 turu maçını dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Karşılaşmaya 48 yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Avrupa'dan çok sayıda kulübün scoutları da bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.AYNI TAKTİK AYNI KADRO!Barcelona rövanşında Galatasaray ilk 11'inde sürpriz olmayacak. Torrent, Camp Nou'dan 0-0 beraberlikle dönen takımı sahaya sürecek. Pena'nın önünde Boey-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada Taylan ve Berkan'ı Feghouli tamamlayacak. İleri uçtaki Mohamed'e sağdan Babel, soldan Kerem destek verecek.TERİM'İN LAZİO MAÇINDAKİ TAKTİĞİ UYGULANACAKFatih Terim döneminde Lazio'ya karşı oynanan ve iki maçta 4 puanla sonuç veren futbolu dikkate alan 59 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona rövanşında aynı taktiği uygulayacak. Takım savunmasına öncelik tanıyacak sarı-kırmızılılar, geçiş hücumlarıyla yıldızı Kerem'i pozisyonlara sokmaya çalışacak.DOMENEC TORRENT'TEN FLAŞ AÇIKLAMALARGalatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesi Florya'da basın toplantısı düzenledi. İspanyol medyasının da ilgi gösterdiği toplantıda Torrent şu açıklamaları yaptı:-Beşiktaş maçı çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en önemli yolu, bir önceki mücadeleyi galip kapatmaktır. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık, 'Onlara karşı daha iyi bir ekiple neden oynamadık?' diye bana sormuş olacaktınız.DÜNYANIN EN İYİ 5 TAKIMINDAN BİRİBarcelona şu anda dünyanın en iyi beş takımından biri. Onlara karşı açık oyun çok akıllıca olmayacaktır. Takımla birlikte hareket etmemiz önemli. Bireysel oynamaya kalkarsak başımız derde girebilir. Birlikte oyun sayesinde sonuca ulaşabiliriz. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta Barcelona'ya aynı şekilde oynamayı planlıyoruz. Final gibi ciddiye aldığımız bir karşılaşma olacak."SAVUNMADA MÜKEMMEL OLMALIYIZ"Ben yüzde olarak değil, olasılık olarak konuşurum. Sahamızda taraftarımız çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığında, çok yardım ettiler. Bu maçta yine aynısı olacak. Onlarla çok güçlüyüz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol şanslarımız mutlaka olacaktır.ARDA TURAN SAKAT, HALİL HASTASadece Arda Turan sakat olduğu için kadroda yok. Halil'in ateşi vardı. Onun hakkında doktorla bir kez daha görüşmemiz gerekiyor. Onun dışında takımın tamamı kadroya dahil olabilecek şekilde hazır bekliyor.Galatasaray'da çok mutluyum. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Önümüzdeki üç, dört, beş yıl burada olsam benim için harika olur. Galatasaray sonrası bir plan düşünmüyorum."TORRENT BİZİ ÇOK İYİ TANIYOR"Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez "Final niteliğinde bir maç olacak. İlk karşılaşmada iyi oynamadık ama yarın (bugün) kazanmamız gerekiyor" dedi. İspanyol çalıştırıcı şunları söyledi: "Daha iyi defans yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Galatasaray'ı ve ilk maçta neleri yapamadığımızı analiz ettik. Çok kompakt oynadılar. Bu kez farklı bir senaryo olacak. Ne olacağını göreceğiz. Galatasaray'a hakkını vermek istiyorum. Özellikle Domenec bizi çok iyi tanıyor ve iyi bir hoca. Kesinlikle zor bir atmosfer olacak. Önemli bir sınav vereceğiz."