  • USD: 14,68 - 14,70
  • EURO: 16,13 - 16,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bir zamanlar 'Yeni Pele' olarak anılan Freddy Adu'nun şimdiki mesleği duyanları şoke etti!

Henüz 14 yaşındayken futbol dünyasının adını "Yeni Pele" olarak andığı Freddy Adu, şimdilerde bir Facebook sayfası aracılığı ile elektrikli süpürge tanıtımı ve satışı yapıyor.

Ekleme: 17.03.2022 - 13:14 Güncelleme: 17.03.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
14 yaşında futbol dünyası adını duyduğunda ondan 'Yeni Pele' olarak söz ediliyordu... Yıldızı bir anda parladı ama futbol dünyasında hiçbir zaman dikiş tutturamadı.

Freddy Adu... 2006 yılında 16 yaşındayken ABD Millî Takımı formasıyla ilk uluslararası maçına çıktı ve ülkesi adına 17 maçtan galibiyetle ayrıldı. 2009 FIFA Konfederasyon Kupası'nın yanı sıra 2009 ve 2011 Concacaf Altın Kupaları'nda ABD takımlarının bir parçasıydı... Dünyanın en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele onunla ilgili, 'Onda gençliğimi gördüm' ifadelerini kullandı. 'Bir sonraki Pele' olarak bahsedilen Freddy Adu, en son bir Facebook sayfası aracılığıyla elektrikli süpürge tanıtımı ve satışı yapıyor.

Bir zamanlar 'Yeni Pele' olarak anılan Freddy Adu'nun şimdiki mesleği duyanları şoke etti!

Bir zamanların Football Manager efsanesi Adu, 2011 yılında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da da forma giydi. Karadeniz ekibinde 11 maça çıkan Adu 3 kez de fileleri havalandırdı.

Benfica, Monaco gibi takımların da formasını giyen Freddy Adu 15 kez takım değiştirdi. En son 2020 yılında İsveç 3. Lig ekibi Österlen FF'ye transfer olan Adu, kontratı süresince hiç forma şansı bulamadı.

Bir zamanlar 'Yeni Pele' olarak anılan Freddy Adu'nun şimdiki mesleği duyanları şoke etti!

Futbol menajerlik oyunu tutkunlarının aklından çıkarmadığı 32 yaşındaki Adu, eski günleri için, 'Di Maria'dan daha iyiydim, ama yanılmışım' dedi.
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
İzmir'de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek
2022 yılının üçüncü faiz kararı açıklandı!
Terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı FETÖ kanalına çıktı!
CHP'li İBB bugünde vatandaşları bıktırdı! Metrobüs yolunda yaşanan sorun vatandaşı mağdur etti
Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!
Zelenskiy Avrupa Birliği Parlamentosu'na seslendi: Bu süreci hızlandırın
3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimler kapsıyor?
Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti
CHP'li ve HDP'li vekillere yönelik 9 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu!
CHP'li İBB'den İETT'de can güvenliğini hiçe sayan skandal uygulama: Ağır hasarlı otobüsleri kullanan şoförlere ekstra 750 TL
Bakan Akar'dan Ukrayna açıklaması: İnsani durum giderek kötüleşiyor
Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!
Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini proteste eden kadınlara hakaret etti!
Hangi ülke ne kadar silah aldı? Dikkat çeken rapor...
Çevre dernekleri İBB'nin çınar katliamına sessiz kaldı!
FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım
Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?
Rus ordusu yüzlerce sivilin olduğu binayı bombaladı!
Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu

Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor