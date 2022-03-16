Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu açıklandı!

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.Perşembe günü oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek.Mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol ekibinde Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.6 KİŞİ KADRODA YOKBarcelona'nın, Galatasaray maçı kamp kadrosunda Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Alex Balde, Ez Abde ve Samuel Umtiti yer almadı.